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Игрок «Атлетико» Витсель: Азар — мой брат. Последние два года карьеры дорого обошлись ему

Игрок «Атлетико» Витсель: Азар — мой брат. Последние два года карьеры дорого обошлись ему
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель поделился мнением относительно того, что его многолетний партнёр по сборной Бельгии Эден Азар недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Эден — мой брат. Мы много лет вместе играли за сборную. На мой взгляд, он сделал фантастическую карьеру. Однако в последние годы всё было немного сложнее. Я думаю, он принял это решение, потому что последние два года карьеры дорого обошлись ему. Когда игрок получает серьёзную травму, он чувствует себя тяжело с моральной точки зрения. И, в конце концов, вы должны почувствовать, есть ли у вас желание продолжать тренироваться каждый день. Ваши тело и голова должны подсказать вам это», — приводит слова Витселя AS.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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