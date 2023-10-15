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В «Спартаке» объяснили, почему не создали женскую команду раньше

В «Спартаке» объяснили, почему не создали женскую команду раньше
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Директор женского отделения московского «Спартака» Елена Терехова рассказала о том, за что отвечает в клубе, и ответила на вопрос, почему не создали женскую команду раньше.

«Сейчас я директор женского клуба «Спартак». Отвечаю за все команды — от U12 до Суперлиги. Юношеские команды находятся в структуре академии, а молодёжка и Суперлига — в структуре клуба. Мы плотно взаимодействуем со всеми департаментами, которые работают и с мужской командой, — это медиа, юридический отдел, коммерческий, маркетинговый, партнёрства и так далее.

Почему «Спартак» так долго не собирал женскую команду? Раньше интереса у руководства «Спартака» было меньше, сейчас он появился», — сказала Терехова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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