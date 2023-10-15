Генеральный директор «Рубина»: мы ставим задачу вернуться в число лучших команд России

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что перед казанским клубом по‑прежнему стоит задача вернуться в число лучших команд МИР РПЛ. В данный момент «Рубин» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 12 очков после 11 проведённых игр.

«У «Рубина» стоит задача войти в число лучших команд России? Никто от своих слов отказываться не собирается. Но не всё сразу. «Рубин» начинал сезон практически тем же составом, которым поднялся из Первой лиги. Всё потихоньку приходит, ребята адаптируются. Наверное, все видят, что мы прибавляем. Не всегда удачные действия выливались в результат, к сожалению, но по игре и впечатлениям можно сказать, что процесс идёт», — приводит слова Айбатова «Матч ТВ».