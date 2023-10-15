«Думаю, придёт много наших людей». Глебов — о матче с Кенией на территории турецкого отеля

Полузащитник и капитан «Ростова», игрок сборной России Данил Глебов поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Кении.

«Атмосфера? Разница, конечно, будет. Дома было много болельщиков, большая поддержка. Но, думаю, придёт много наших людей, хоть атмосфера и не такая будет. Кения — хорошая команда, пытается играть в футбол. Будет хорошая игра», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч национальных команд России и Кении пройдёт завтра, 16 октября, на территории элитного турецкого отеля, на стадионе «Титаник Мардан» в Анталии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В четверг, 12 октября, российская сборная обыграла сборную Камеруна в товарищеской встрече (1:0) благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.