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Плюнувший в Месси Санабрия: мне постоянно угрожают из-за этой ситуации, моя семья страдает

Плюнувший в Месси Санабрия: мне постоянно угрожают из-за этой ситуации, моя семья страдает
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Футболист сборной Парагвая Антонио Санабрия, плюнувший в спину нападающему национальной команды Аргентины Лионелю Месси, рассказал, что ему и его семье угрожают поклонники аргентинца.

«Я считаю необходимым выйти и опровергнуть то, что произошло. Я вижу, как из-за этой ситуации страдает моя семья, а также лично мне неоднократно угрожали из-за этого события, которого не было. Я бы никогда не сделал ничего подобного по отношению к коллеге по профессии или любому другому человеку. Какой пример я бы подал своим дочерям, совершив такой поступок? Я рекомендую вам изучить все видеозаписи», — написал Санабрия в своей социальной сети.

Напомним, инцидент произошёл во время минувшего матча отборочного турнира Южной Америки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Парагвая и Аргентины. Команда Лионеля Скалони одержала победу в этой игре со счётом 1:0.

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