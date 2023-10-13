«Месси был далеко». Парагваец Санабрия отрицает, что плюнул в спину Лионеля

Футболист сборной Парагвая Антонио Санабрия заявил, что не плевал в спину аргентинского нападающему Лионелю Месси во время матча отборочного турнира чемпионата мира.

«Я смотрел фотографии. Правда похоже, что я плюнул в него, но нет, это не соответствует действительности. Это было далеко от Месси, с ним ничего не случилось. Кажется [по фото], что я плюнул в него, но это неправда. Я полностью отрицаю это», — приводит слова Санабрии TyC Sports.

Напомним, Аргентина и Парагвай встречались в матче 3-го отборочного тура Южной Америки к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)» в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом (Бразилия). Аргентина одержала победу со счётом 1:0.

Аргентина занимает первое место в группе, набрав девять очков за три матча. Парагвай располагается на седьмой строчке, заработав одно очко.