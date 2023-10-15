Директор ЖФК «Спартак»: у нас нет Fan ID, но надо привлекать болельщиков не этим

Директор женского отделения московского «Спартака» Елена Терехова считает, что нужно привлекать болельщиков классной историей, а не отсутствием Fan ID.

«Очень хочется, чтобы болельщики приняли нас хорошо. Будут вопросы, будет недовольство, будет непонимание. Мы к этому готовы, но мы хотим поменять отношение. Понятно, что это в нашей стране тяжело, но хочется верить, что сдвинемся с какой-то точки. «Спартак» — народная команда, надеюсь, что мы получим много поддержки. Уверена, что красно-белая семья примет девчонок. У нас нет Fan ID, но надо привлекать не этим, а классной историей», — сказала Терехова в беседе с корреспондентом «Чемпионата Ульяной Лукьянченко.

Напомним, вчера, 14 октября, московский «Спартак» объявил о запуске женской команды. Со следующего сезона «Спартак» будет представлен в Суперлиге, главном чемпионате среди женских команд в России.