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В «Спартаке» заявили, что определились, в какой футбол будет играть женская команда

В «Спартаке» заявили, что определились, в какой футбол будет играть женская команда
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Директор женского отделения московского «Спартака» Елена Терехова рассказала о трансферной политике клуба и поделилась информацией о том, в какой футбол будет играть команда.

«Трансферная политика такая: мы определили, в какой футбол хочет играть «Спартак», под это мы уже решали, каких игроков хотим видеть — молодых или более опытных. Далее мы изучили, у кого заканчиваются контракты. Делали всё юридически правильно, дожидались времени, когда мы могли выходить на игроков. Трансферы за деньги? Да, ведётся несколько таких переговоров, в том числе по легионеркам. Ситуация непростая, не все хотят ехать. Нам интересен рынок Южной Америки — Мексика, Колумбия. Колумбийки до чемпионата мира стоили совсем других денег, сейчас — в два-три раза дороже, благодаря тому, что они сыграли в четвертьфинале.

Как именно будет играть «Спартак»? Агрессивный, комбинационный, яркий футбол. Будем стараться подбирать игроков с сильными индивидуальными качествами», — сказала Терехова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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