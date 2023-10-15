Грузия — Кипр: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Грузии и Кипра. Игра пройдёт в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Грузии набрала четыре очка и занимает четвёртое место в группе A. В свою очередь, после шести игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Кипра не заработала ни одного очка и располагается на последней строчке. Возглавляет группу сборная Шотландии, у которой на текущий момент 15 очков в активе.

В июне сборные Грузии и Кипра уже встречались в матче отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре грузины одержали победу со счётом 2:1.