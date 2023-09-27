Номинант на «Золотой мяч» Хвича Кварацхелия забил гол впервые за полгода

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия поразил ворота «Удинезе» в матче 6-го тура чемпионата Италии. Таким образом, грузинский футболист забил впервые за полгода – до этого игрок не забивал с марта. Тогда в матче чемпионата Италии Кварацхелия огорчил «Торино» (4:0).

В последних 23 матчах за «Наполи» и Грузию во всех турнирах в активе у молодого футболиста была лишь одна голевая передача — в домашней игре 2-го тура Серии А с «Сассуоло» (2:0).

В прошлом сезоне Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Грузинского вингера номинировали на «Золотой мяч».

Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.