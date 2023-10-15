«Интер» работает над продлением контракта с Мхитаряном

Миланский «Интер» планирует продлить контракт с полузащитником Генрихом Мхитаряном, сообщает Quotidiano Sportivo. Армянский полузащитник готов остаться в клубе.

Клуб предлагает 34‑летнему игроку новый контракт до 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон. При этом «Интер» готов сохранить Мхитаряну нынешнюю зарплату. Она составляет € 3,8 млн в год. Действующий контракт полузащитника с миланским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В нынешнем сезоне Мхитарян провёл в Серии А восемь матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. 34-летний полузащитник отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии, где ему обещали удвоить зарплату.