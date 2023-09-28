Мхитарян отклонил предложение из Саудовской Аравии ради нового контракта с «Интером»

34-летний полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии, где ему обещали удвоить зарплату, и готов продлить контракт с «нерадзурри», сообщает FC Inter News.

Один из аравийских клубов, название которого не упоминается, связывался с агентом полузащитника Рафаэлой Пиментой и предложил игроку двухлетний контракт с удвоением его нынешней зарплаты (чуть более € 3 млн до июня 2024 года). Столь привлекательное предложение, учитывая возраст футболиста, не соблазнило Мхитаряна, который пока не планирует покидать Европу и, в частности, «Интер», где он считается одним из ключевых исполнителей.

Вместе с тем, переговоры о продлении контракта с «Интером» могут застопориться. Клуб готов предложить полузащитнику однолетний контракт с опцией продления ещё на один сезон, тогда как представители Мхитаряна добиваются гарантированного двухлетнего соглашения.