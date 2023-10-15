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Игрок «Ниццы» Аталь выложил видео, где призывают к «чёрному дню для евреев»

Игрок «Ниццы» Аталь выложил видео, где призывают к «чёрному дню для евреев»
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Алжирского футболиста «Ниццы» Юсефа Аталя могут выгнать из команды за поддержку Палестины. В своих соцсетях он разместил видео с проповедником, призывающим к «чёрному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа. Ситуацию прокомментировал мэр города Кристиан Эстрози.

«Я ожидаю, что Аталь, если уж он позволил использовать себя, извинится и осудит террористов ХАМАС. Если он этого не сделает, то ему больше не будет места в нашем клубе», – написал Эстрози в соцсети Х (ранее — Twitter).

Вскоре алжирец удалил публикацию. Руководство «Ниццы» пока никак не отреагировало на случившееся.

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