Агент Деспотовича рассказал о намерении футболиста получить гражданство РФ

Юрий Горбенко, агент сербского нападающего Джордже Деспотовича, рассказал, что футболист намерен получить паспорт гражданина России.

«У Джордже есть серьёзное намерение получить паспорт гражданина РФ, поскольку у него русская жена и ребёнок. В конце года он подаст документы на получение гражданства. Что касается его карьеры, то сейчас он находится без команды. Поддерживает физическую форму самостоятельно, тренируясь в Москве. Зимой планирует поехать на сборы с одной из команд. Фамилию Деспотович вы ещё услышите», — приводит слова Горбенко «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент Деспотович является свободным агентом. Последним клубом футболиста был тульский «Арсенал». Джордже выступал за «канониров» с начала февраля 2022 года по начало июля 2023 года. В составе тульского клуба Деспотович провёл 23 матча, в которых отметился лишь одним голом и двумя результативными передачами.