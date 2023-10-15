«Нам просто повезло». Шахматист Томашевский — о спасении «Спартака» в дерби с ЦСКА

Российский шахматист, гроссмейстер и болельщик московского «‎Спартака»‎ Евгений Томашевский высказал свои мысли по итогам центрального матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «‎Спартаком» и ЦСКА.

«Да, конечно, знатно отскочили (улыбается). Первый тайм по игре был равный, а второй остался за ЦСКА, считаю. Нам просто повезло», — сказал Томашевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.