Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам просто повезло». Шахматист Томашевский — о спасении «Спартака» в дерби с ЦСКА

«Нам просто повезло». Шахматист Томашевский — о спасении «Спартака» в дерби с ЦСКА
Комментарии

Российский шахматист, гроссмейстер и болельщик московского «‎Спартака»‎ Евгений Томашевский высказал свои мысли по итогам центрального матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «‎Спартаком» и ЦСКА.

«Да, конечно, знатно отскочили (улыбается). Первый тайм по игре был равный, а второй остался за ЦСКА, считаю. Нам просто повезло», — сказал Томашевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Материалы по теме
«Магнусу уже не хочется напрягаться». Интервью с чемпионом Европы по шахматам из России
Эксклюзив
«Магнусу уже не хочется напрягаться». Интервью с чемпионом Европы по шахматам из России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android