Игрок «Реала» Родриго: мне не нравится играть «девятку», но в клубе я должен это делать

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс рассказал, в чём заключается разница между его игрой за клуб и национальную команду.

«Всегда важно иметь возможность выполнять на поле различные роли. Я всегда давал понять, что мне легко играть на флангах, но мне не нравится играть «девятку», однако в клубе я должен это делать. Здесь, в сборной, я могу перемещаться по всему полю, что помогает моей игре. Важно уметь выполнять все функции, так как это увеличивает шанс не быть заменённым. Это очень важно для меня», — приводит слова Родриго AS.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе «сливочных» бразильский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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