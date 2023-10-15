Первый тренер Миранчука: талант Алексея недооценивают в Италии

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, считает, что российского игрока недооценивают в Италии. Наставник собирается помочь футболисту, если ситуация не изменится после зимнего трансферного окна.

«У меня боль в душе: его талант недооценивают в Италии. Повлиять на Гасперини, которому под 70 лет, не можем — его не переделать. Надо ждать, верить, надеяться. Хотя время поджимает — Лёше 28 лет исполняется. Может быть, он подумает в зимнее трансферное окно. Либо я соберусь с силами и нарушу баланс этики, молчания и всё-таки напишу ему, подскажу: «Послушай меня ещё раз, как послушал однажды». Тогда у них всё получилось», — сказал Воронков в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провёл в составе «Аталанты» три матча.