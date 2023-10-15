Витсель: лучшее время для сборной Бельгии было на чемпионате мира в России

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель ответил на вопрос о том, почему несмотря на звёздное поколение сборная Бельгии не смогла выиграть титулы на международной арене.

«Наше время было в 2018 году на чемпионате мира в России. Там мы демонстрировали очень высокий уровень, благодаря которому дошли до полуфинала турнира. Дальше было уже немного сложнее. В конце концов, для того, чтобы выиграть титул, чемпионат Европы или мира, у вас в составе должен быть лучший в мире бомбардир и должна быть лучшая в мире команда», — приводит слова Витселя AS.

Напомним, в нынешнем сезоне бельгийский полузащитник принял участие в семи матчах испанского чемпионата, в которых не отличился результативными действиями.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.