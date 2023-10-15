Игрок «Атлетико» Витсель: первые слова, которые выучил на испанском? «Чёрт возьми!»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель рассказал о том, какими были первые слова на испанском языке, которые он выучил.

«Первое выражение, которое я выучил на испанском, было «чёрт возьми», обычно его не произносят. Это было ещё в Китае, поскольку часть игроков команды говорила на испанском. Я говорил по-португальски и поначалу общался на нём. Там я усвоил основы испанского языка», — приводит слова Витселя AS.

Напомним, с 2017 по 2018 год Витсель выступал за китайский «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». За этот период бельгийский полузащитник принял участие в 47 матчах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

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