Бывший менеджер сборной России Чинквини: Сазонов достаточно хорош, чтобы играть в Серии А

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини оценил уровень игры и перспективы в Серии А бывшего защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, ныне выступающего за итальянский «Торино».

«Сейчас Сазонов не в состоянии играть, и пока сложно сказать, когда он сможет вернуться в состав. Видно, что по качествам это дельный футболист, но ему нужно становиться лучше, стараться влиться в команду и новый чемпионат. Думаю, он достаточно хорош, чтобы выступать в Серии А. Сазонову повезло, что он попал к Юричу. Это именно тот тренер, который поможет ему стать сильнее», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Сазонова в «Торино» стало известно 31 августа. Сообщалось, что итальянский клуб заплатил «Динамо» € 3 млн за трансфер грузинского защитника. В текущем розыгрыше Серии А Сазонов провёл два матча за «Торино», в которых не успел отметиться результативными действиями.