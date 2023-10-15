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Родриго рассказал, какое было лучшее трио в истории футбола

Родриго рассказал, какое было лучшее трио в истории футбола
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Футболист «Реал» Мадрид Родриго заявил, какое было лучшее трио в истории футбола.

«Мы очень рады видеть все ожидания, которые возникли вокруг нас: меня, Неймара, Винисиуса и Ришарлисона, а также всех остальных, кто приедет. Мы надеемся оправдать это, мы качественные игроки и можем внести большой вклад в сборную Бразилии. Лично мне нравилось смотреть на трио «Реала»: Бэйла, Бензему и Роналду», — приводит слова Родриго AS.

Легендарное мадридское трио с сезона 2013/2014 по сезон 2017/2018 забило 442 гола и записало на свой счёт 192 голевые передачи.

Напомним, бразилец перешёл в стан «сливочных» летом 2019 года за € 45 млн из «Сантоса». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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