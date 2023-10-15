Швейцария — Беларусь: Шакири вывел хозяев вперёд

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Швейцарии и Беларуси. Игра проходит в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк (AFG-Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме, на 29-й минуте, нападающий хозяев Шердан Шакири открыл счёт в матче, выведя Швейцарию вперёд — 1:0.

После шести матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Швейцарии набрала 14 очков и занимает первое место в группе I. В свою очередь, после семи игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Беларуси заработала пять очков и располагается на пятой строчке.

В марте сборные Швейцарии и Беларуси уже встречались в матче 1-го тура группового этапа отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре швейцарцы одержали победу со счётом 5:0.