Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал о травме Осипенко после матча с Камеруном

Карпин рассказал о травме Осипенко после матча с Камеруном
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о травме защитника Максима Осипенко после товарищеского матча с Камеруном, а также рассказал, сможет ли он сыграть в предстоящей игре с Кенией.

«Не могу сказать, будет ли готов. Надеюсь, что будет, но прямо сейчас не могу сказать. Да, травма его связано с тем, что была ранее.

Сожалеть о случившимся не стоит — он мог получить травму и на тренировке. Он приехал в сборную, сыграл хорошо. Время до игры в чемпионате есть. Дай бог, чтобы все было нормально», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 октября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.

Материалы по теме
Карпин: намётки футбола с Камеруном были. После матча приятные ощущения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android