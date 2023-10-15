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«Отличный футбольный праздник». Митрофанов — о финале Кубка России среди женских команд

«Отличный футбольный праздник». Митрофанов — о финале Кубка России среди женских команд
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился впечатлениями от финального матча Кубка России среди женских команд, в котором футболистки ЦСКА обыграли «Зенит» со счётом 4:1. Также Митрофанов объяснил, почему было решено провести финальный матч женского турнира в Калининграде.

«Получился отличный футбольный праздник, команды продемонстрировали отличный уровень футбола, всё было очень зрелищно. К сожалению, из-за погоды пришло не так много зрителей, как мы ожидали. Думаю, многие зрители из тех, кто не пришёл, об этом пожалели.

Почему финал в Калининграде? Несколько факторов: мы хотели, чтобы женский футбол видели на территории всей страны. У нас давние хорошие отношения и со стадионом, и с клубом «Балтика» и с администрацией области, всё это позволило нам провести матч на высоком организационном уровне. Если не возить такие мероприятия по стране, мы никогда не познакомим людей с женским футболом, любая большая дорога начинается с первого шага», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, эта победа в Кубке России стала второй подряд для футболисток ЦСКА и третьей в истории женской команды.

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