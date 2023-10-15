Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Швейцария — Беларусь: Аканджи отыграл один мяч

Швейцария — Беларусь: Аканджи отыграл один мяч
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Швейцарии и Беларуси. Игра проходит в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк (AFG-Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 3
Беларусь
1:0 Шакири – 28'     1:1 Эбон – 61'     1:2 Поляков – 69'     1:3 Антилевский – 84'     2:3 Аканджи – 89'     3:3 Амдуни – 90'    

В первом тайме, на 29-й минуте, нападающий хозяев Шердан Шакири открыл счёт в матче, выведя Швейцарию вперёд. Во втором тайме, на 61-й минуте Макс Эбон поразил ворота хозяев, сравняв счёт в матче. Вскоре, на 69-й минуте, Денис Поляков забил второй гол белорусов в матче, выведя свою команду вперёд. В концовке, на 84-й минуте, Дмитрий Антилевский удвоил преимущество Беларуси в матче. Вскоре, на 89-й минуте, Мануэль Аканджи отыграл один мяч — 3:2.

После шести матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Швейцарии набрала 14 очков и занимает первое место в группе I. В свою очередь, после семи игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Беларуси заработала пять очков и располагается на пятой строчке.

В марте сборные Швейцарии и Беларуси уже встречались в матче 1-го тура группового этапа отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре швейцарцы одержали победу со счётом 5:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android