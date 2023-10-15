Беларусь потеряла шансы на выход на Евро-2024 из-за двух голов в конце игры со Швейцарией

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретились сборные Швейцарии и Беларуси. Игра прошла в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк (AFG-Арена)». Швейцария вырвала ничью на последних минутах встречи, счёт матча — 3:3.

Из-за двух пропущенных мячей в самой концовке встречи (на 89-й минуте забил Мануэль Аканджи, а на 90-й минуте счёт сравнял Зеки Амдуни) Беларусь потеряла даже теоретические шансы на выход из группы. После восьми игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Беларуси заработала шесть очков и находится на пятой строчке группы I. Первое место в группе занимает сборная Швейцарии, набравшая 15 очков, а на втором месте расположилась Румыния, у которой 13 очков в семи играх.

Таким образом, даже если Беларусь выиграет два оставшихся матча, у неё будет 12 очков, чего уже недостаточно, поскольку квалифицироваться на Евро-2024 могут только первые два места группы, а у занимающей второе место сборной Румынии 13 очков.