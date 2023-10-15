Нагельсман: мы хотим выиграть Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что он вместе с национальной командой хочет выиграть чемпионат Европы — 2024.

«Думаю, вполне нормально, когда ты участвуешь в турнире и хочешь его выиграть. Мы хотим выиграть этот турнир, но хорошим результатом будет не только победа. Если мы доберёмся до полуфинала, четвертьфинала или чего-то ещё и при этом покажем блестящий футбол, и вся страна будет гордится нами — это тоже может быть успехом. Сейчас это нелегко предсказать, но желание выиграть турнир нормально для каждой команды», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба сборной Германии.

Напомним, 17-й чемпионат Европы по футболу пройдёт в Германии. Матчи примут 10 городов. Матч-открытие чемпионата Европы пройдёт в Мюнхене, а финал – в Берлине, на «Олимпиаштадионе».