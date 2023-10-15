Сборная Польши не смогла обыграть Молдавию в матче отбора на Евро-2024

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы E встретились сборные Польши и Молдавии. Игра прошла в Варшаве на стадионе «Народовы». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Польша не смогла обыграть Молдавию, команды сыграли вничью со счётом 1:1.

В первом тайме, на 26-й минуте, Йон Николэеску с передачи Вадима Рацэ открыл счёт в матче, выведя Молдавию вперёд. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Кароль Свидерски с передачи Петра Зелиньски сравнял счёт во встрече. До конца матча больше голов не было, счёт встречи остался прежним — 1:1, ничья.

Таким образом, после семи матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Польши набрала 10 очков и занимает третье место в группе E. В свою очередь, после шести игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Молдавии заработала девять очков и располагается на четвёртой строчке.