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Сборная Польши не смогла обыграть Молдавию в матче отбора на Евро-2024

Сборная Польши не смогла обыграть Молдавию в матче отбора на Евро-2024
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Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы E встретились сборные Польши и Молдавии. Игра прошла в Варшаве на стадионе «Народовы». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Польша не смогла обыграть Молдавию, команды сыграли вничью со счётом 1:1.

В первом тайме, на 26-й минуте, Йон Николэеску с передачи Вадима Рацэ открыл счёт в матче, выведя Молдавию вперёд. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Кароль Свидерски с передачи Петра Зелиньски сравнял счёт во встрече. До конца матча больше голов не было, счёт встречи остался прежним — 1:1, ничья.

Таким образом, после семи матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Польши набрала 10 очков и занимает третье место в группе E. В свою очередь, после шести игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Молдавии заработала девять очков и располагается на четвёртой строчке.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа E. 8-й тур
15 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 1
Молдавия
0:1 Николэеску – 26'     1:1 Свидерски – 53'    
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