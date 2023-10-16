Агент Сафонов: если в Сенегал отправлять деньги, то пока они идут, их уже разворовывают

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что в сенегальском футболе много талантливых футболистов, но также присутствует и коррупция.

«Могу ли я помочь договориться о товарищеском матче против сборной Сенегала? В Российском футбольном союзе есть специальные отделы, они этим занимаются, договариваются. Можно хороших молодых футболистов оттуда привезти. Мы когда с главным тренером Сенегала Алиу Сиссе разговаривали, он сказал: что таких футболистов, как Садио Мане, там много, только берите не готового, а молодого, 17-18 лет.

Надо поселить в какую-то академию, например, «Газпром» и воспитывать. Или туда направлять охрану и дежурить у поля. Зачем? Если туда отправлять деньги, то пока они идут к ним, их уже разворовывают, такая у них черта. Если в Сенегале что-то делать: надо рулоны газона отправлять самолётом, самим стелить, следить и ставить охрану. Если поле будет, столько талантливых футболистов можно найти, их там полно», — приводит слова Сафонова Legalbet.