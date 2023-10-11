Агент Сафонов — о матче сборной России: Камерун убиваться не будет, можем и обыграть их

Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, что футболистам сборной России в товарищеском матче с командой Камеруна может помочь прохладная погода.

«Камерун — добротная команда, много футболистов играет в топовых европейских чемпионатах. На таких профессионалов может повлиять московская прохлада. У нас тоже приехали ребята из Европы, но должна быть какая-то сыгранность, а мы собираемся от случая к случаю.

Можем ли рассчитывать на ничью с Камеруном? Убиваться никто из них не будет, особенно ребята из ведущих европейских команд. Федерация определённые средства получила, согласилась на этот матч — приедут, отработают деньги. Можем и обыграть их», — приводит слова Сафонова Legalbet.

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Товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало игры — в 19:00 мск.