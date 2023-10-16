Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте прокомментировал досрочный выход на Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о досрочном выходе команды на чемпионат Европы 2024 года. Вчера, 15 октября, испанцы обыграли Норвегию со счётом 1:0.

«Мы очень рады, потому что команда сильно выросла и у неё большое будущее. Можете представить себе вечеринку в раздевалке. Мы работали, чтобы добраться до этого момента. Я всегда говорю, что обучение происходит постоянно. Вы учитесь как на хорошем, так и на плохом. Нам есть куда совершенствоваться, поскольку требования и задачи растут с каждым днём.

Я знаю испанский футбол и игроков, которые могут адаптироваться во время совместной игры. Мы продолжим доверять футболистам, которых много. Это повод для радости, когда есть из кого выбирать», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.