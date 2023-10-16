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Тренер Норвегии Сольбаккен: мы проиграли квалификацию не в матче с Испанией

Тренер Норвегии Сольбаккен: мы проиграли квалификацию не в матче с Испанией
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал поражение в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Испании (0:1). По итогам игры сборная Норвегии потеряла шансы на выход из группы.

«Мы проиграли квалификацию не в этом матче. Можно проиграть дома Испании, особенно когда они играют так, как сегодня. Они были очень хороши без мяча в прессинге. Мы не смогли сыграть так, как хотели.

Я всё ещё верю в команду. В некоторых областях мы улучшились, а в других нам нужно добиться гораздо большего. У многих команд есть проблемы с Испанией. Мы плохо владели мячом, и это меня больше всего расстроило», — приводит слова Сольбаккена официальный сайт УЕФА.

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