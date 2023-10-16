Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хвича Кварацхелия: будем делать всё возможное, чтобы оправдать доверие болельщиков

Хвича Кварацхелия: будем делать всё возможное, чтобы оправдать доверие болельщиков
Комментарии

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Кипра (4:0). Кварацхелия отметился забитым мячом.

«Очень приятно, когда играешь за свою страну. Особенно, когда забиваешь гол и празднуешь его вместе с болельщиками. Я постараюсь ещё много раз порадовать их как на национальном, так и на клубном уровне.

Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Несмотря на плохие результаты в сентябре, они пришли на стадион, чтобы поддержать нас и поверить в нас. Мы всегда будем делать всё возможное, чтобы оправдать это доверие», — приводит слова Хвичи Кварацхелии официальный сайт Федерации футбола Грузии.

Материалы по теме
Гол и передача Хвичи помогли сборной Грузии разгромить Кипр в матче отбора на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android