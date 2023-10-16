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«Интер Майами» заинтересован в приобретении футболиста «Барселоны» в январе

«Интер Майами» заинтересован в приобретении футболиста «Барселоны» в январе
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«Интер Майами» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» Серхи Роберто.

Как сообщает Marca, футболист может покинуть каталонский клуб в январе. «Интер Майами» хочет пополнить свой клуб испанским игроком и изучает возможность его приобретения.

Напомним, за американский «Интер Майами» играют бывшие одноклубники Роберто: Лионель Месси, Бускетс и Альба.

В текущем сезоне Серхи Роберто принял участие в шести матчах во всех турнирах за «Барселону». Всего защитник сыграл в футболке каталонской команды 355 матчей, забил 17 голов и записал на свой счёт 40 результативных передач.

После девяти туров чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 21 очко. В следующем туре команда встретится с «Атлетиком».

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