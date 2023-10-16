Марко Верратти рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

Полузащитник катарского «Аль-Араби» Марко Верратти рассказал, в каком клубе он хочет завершить карьеру.

«Я верю, что перед уходом из футбола вернусь домой, чтобы поиграть за «Пескару». Я хочу сделать это для семьи и друзей. Сейчас я регулярно смотрю матчи команды по телевизору», – приводит слова Верратти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

13 сентября «Аль-Араби» официально объявил о переходе Марко Верратти. Ранее футболист выступал за «ПСЖ». В прошлом сезоне Верратти провёл за французский клуб 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость итальянского футболиста составляет € 40 млн.