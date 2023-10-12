Верратти: Энрике сказал мне, что не вхожу в его планы. Великий тренер, уважаю его решение

Бывший полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, ныне выступающий за катарский «Аль-Араби», высказался о взаимоотношениях с тренером парижан Луисом Энрике.

«Я разговаривал с Луисом Энрике, и он сказал мне, что я не входил в его планы. Он великий тренер, я уважаю его решение и открытость.

Он говорил мне, что полностью хочет изменить команду. Я играл за «ПСЖ» на протяжении 11 лет, а он хотел чего-то нового. Для меня ничего никогда не происходит случайно», — приводит слова Верратти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 30-летний футболист выступал за «ПСЖ» с 2012 года. В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.