Андрей Воробей: Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика

Бывший нападающий сборной Украины и «Шахтёра» Андрей Воробей поделился мнением по поводу будущего полузащитника горняков Георгия Судакова.

«Судаков – другая история. Мы не видим от него таких ярких действий, как от Мудрика, но это реально пахарь. Игроки делятся на две категории – играющие на пианино и те, кто его носит.

Вот Судаков это тот, кто носит пианино. Георгий – это рабочая лошадка, выполняющая большой объем работы. Судаков сейчас важный игрок и будущее сборной Украины.

Если он не остановится в своём развитии и будет прогрессировать дальше, то это будет топ-игрок. Поверьте, Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика: и по стоимости, и по игре в топ-клубах Европы.

К английскому чемпионату он ещё не готов. В АПЛ очень сложно сразу адаптироваться и заиграть. Мне кажется, ему подходят Бундеслига и Серия А.

Вот «Ювентус» – это хороший вариант для Судакова. Туринский клуб может быть переходным звеном для Георгия. Если его бросить сразу в топку в Англию, то может получиться «Мудрик №2», – приводит слова Воробья «Спорт-экспресс в Украине».