Игрок «Аль-Иттифака» Хендерсон: нехорошо, когда тебя освистывают собственные фанаты

Полузащитник сборной Англии и саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон отреагировал на то, что английские болельщики освистали его во время матча их национальной команды.

«Нехорошо, когда тебя освистывают собственные фанаты. Если люди хотят освистывать меня из-за того, что я играю в другой стране, это нормально. У каждого есть мнение относительно моего выступления в Саудовской Аравии. Я уже говорил о причинах моего поступка в прошлом. Верят мне люди или нет, зависит от них. Но это не изменит того, кто я есть и что я делаю для своей команды и страны. Я отдаю всего себя каждый раз, когда выхожу на поле», — приводит слова Хендерсона The Sun.

Напомним, болельщики сборной Англии освистали Хендерсона, когда его заменили в товарищеском матче со сборной Австралии. Встреча прошла 13 октября и завершилась победой англичан со счётом 1:0.

Хендерсон отказался от АПЛ, чтобы перейти в Саудовскую профессиональную лигу и присоединиться к Стивену Джеррарду в «Аль-Иттифаке». Это произошло, несмотря на его ранее принципиальную позицию в отношении прав ЛГБТКИА+ и на то, что он носит радужные повязки. В Саудовской Аравии данная тема категорически запрещена.