Бонек: Залевски не делал ставок. Корона не журналист, он был папарацци и шантажистом

Вице-президент УЕФА, бывший глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек поделился мнением насчёт ситуации с обвинениями полузащитника «Ромы» Николы Залевского в игре на ставках со стороны журналиста Фабрицио Короны.

«Я разговаривал с агентом Залевского, и он сказал мне, что Никола никогда не делал ставок. Эта ситуация является невероятным потрясением для нас. Корона? Его описывают как журналиста, но это не так. Это парень, который получил 13-летний срок за множество разных вещей. Он был папарацци и шантажировал людей. Но я не утверждаю, что он не говорит правды, ведь события могут развиваться по-разному», — приводит слова Бонека Juventus News 24.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Залевски может подать в суд на Корону за клевету в свой адрес.