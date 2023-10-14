Игрок «Ромы» Залевски может подать в суд на журналиста Корону из-за обвинений в ставках

Полузащитник «Ромы» Никола Залевски, который всё ещё официально не числится в списке подозреваемых по делу о нелегальных ставках, рассматривает возможность подачи иска в суд на журналиста Фабрицио Корону. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Рома», которая считает футболиста пострадавшей стороной, предоставила ему адвоката. При этом он прекратит работать с игроком, если туринская и федеральная прокуратура предъявят ему официальные обвинения.

Напомним, журналист Фабрицио Корона сообщал, что у него есть доказательства, подтверждающие, что итальянские футболисты Сандро Тонали, Николо Дзаньоло и Николо Фаджоли играли на ставках. Затем он заявил на своём сайте, что Залевски является ещё одним игроком, совершавшим ставки на спортивные события на нелегальных платформах.