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Игрок «Ромы» Залевски может подать в суд на журналиста Корону из-за обвинений в ставках

Игрок «Ромы» Залевски может подать в суд на журналиста Корону из-за обвинений в ставках
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Полузащитник «Ромы» Никола Залевски, который всё ещё официально не числится в списке подозреваемых по делу о нелегальных ставках, рассматривает возможность подачи иска в суд на журналиста Фабрицио Корону. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Рома», которая считает футболиста пострадавшей стороной, предоставила ему адвоката. При этом он прекратит работать с игроком, если туринская и федеральная прокуратура предъявят ему официальные обвинения.

Напомним, журналист Фабрицио Корона сообщал, что у него есть доказательства, подтверждающие, что итальянские футболисты Сандро Тонали, Николо Дзаньоло и Николо Фаджоли играли на ставках. Затем он заявил на своём сайте, что Залевски является ещё одним игроком, совершавшим ставки на спортивные события на нелегальных платформах.

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