КДК рассмотрит нападение вратаря «Енисея» на болбоя в матче с «Химками»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение вратаря красноярского «Енисея» Евгения Ставера в гостевом матче 14-го тура Мелбет Первой лиги с подмосковными «Химками» (0:1). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«По матчу «Химки» — «Енисей» мы рассмотрим удаление вратаря «Енисея» Евгения Ставера за агрессивное поведение — удар правой рукой в область головы мальчика, подающего мячи. В матче «Динамо» из Махачкалы и «Черноморца» рассмотрим выбегание болельщика «Динамо» на футбольное поле и удаление футболиста «Черноморца» Алексея Гречкина за нецензурную брань в адрес судейской бригады.

По матчу «Родина» — «Акрон» мы рассмотрим задержку начала матча из-за использования пожарной машины, и по матчу «Иртыш» — «Велес» рассмотрим удаление футболиста «Велеса» Евгения Макеева за агрессивное поведение», — приводит слова Григорьянца ТАСС.