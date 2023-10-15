В «Химках» прокомментировали конфликт между болбоем и вратарём «Енисея»

Исполнительный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировали конфликт между болбоем и вратарём «Енисея» Евгением Ставером.

«Мне кажется, что вчера все вопросы были решены. Сегодня «Енисей» опубликовал текст с извинениями к мальчику подающему мячи. На этом конфликт исчерпан. Ни в чём проблем не вижу.

Будут ли от клуба санкции к мальчику подающему мячи? Давайте оставим эмоции. Они должны улечься. Рано комментировать что-то. Никаких официальных претензий со стороны гостей высказано не было. Эмоции, да. С эмоциями нужно, конечно, каждому совладать. Говорить о санкциях что-либо по отношению к персоналу — смысла нет.

Никого не красит рукоприкладство и выяснение отношений. Мы находимся в современном мире. Поэтому игроки не должны выяснять отношения на поле. Есть цивилизованные возможности и варианты решения в любой ситуации. Ранее был эпизод с мальчиком подающим мячи. Все активно собирают материал. Мне кажется, что это всё выдуманное. Нужно стараться, чтобы эмоции оставались эмоциями и не давать им волю. Если есть какие-то претензии, то нужно решать их в рамках регламента и правил, которые установлены в футболе.

Мы со своей стороны с представителями которые имеют отношения к организации матча — ведём работу по улучшению. Если есть какие-то нарушения со стороны мальчика подающего мячи — мы эти вопросы возьмём в проработку. Не совсем правильно выяснять отношения таким способом. На наши матчи приходит очень много детей. Им здорово смотреть на это всё? Нет, конечно. Вопрос в цивилизованном подходе решения каких-то вопросов»», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.