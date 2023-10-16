«Подарки для Салаха могут убить Мо». Телохранитель египтянина рассказал о работе с игроком

Карим Абду, являющийся личным телохранителем нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, рассказал о работе с египетским футболистом.

«Мы не принимаем подарков, но иногда, если я всё-таки беру их у людей, то приходится проверять их. Никогда не знаешь, что находится внутри подарка. Возможно, это то, что способно вызвать у него тошноту или даже убить.

Также часто люди пишут о своих проблемах на листочке и отдают его Мохамеду, так как думают, что он решит все их трудности. Он отдал миллионы на то, чтобы помочь больным людям. Он покупает машины скорой помощи для родного города», — приводит слова Абду The Sun.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Салах принял участие в восьми матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.