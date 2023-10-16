Президент «Милана»: такой человек, как Златан, мог бы стать моим советником в клубе

Владелец «Милана» Джерри Кардинале рассказал о своём желании того, чтобы бывший нападающий «россонери» Златан Ибрагимович занял одну из должностей в итальянском клубе.

«Я разговаривал с Ибрагимовичем о его возможной роли в клубе. Такой человек, как Златан, мог бы стать моим главным советником, а также мог бы помочь команде своим лидерским духом», — приводит слова Кардинале журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть, помимо «Милана», за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру Златан провёл 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.