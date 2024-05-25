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В агентстве Вахании отреагировали на первый вызов игрока в сборную России

В агентстве Вахании отреагировали на первый вызов игрока в сборную России
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В агентстве, представляющем интересы защитника «Ростова» Ильи Вахании, прокомментировали вызов своего клиента в сборную России на июньский сбор, на котором национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Беларуси.

«Безусловно, Илья заслужил вызов в сборную России своей работой и терпением. Думаем, что это хороший пример для футболистов 20-21 года, которые играют во Второй лиге. Это показывает, что при соответствующем отношении к работе всё возможно. Илья буквально за восемь месяцев прошёл путь от второго дивизиона до национальной сборной», — сообщили в агентстве корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, 24 мая пресс-служба сборной России объявила окончательный состав на товарищеский матч с Беларусью. Игра пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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