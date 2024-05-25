Шишкин — о Джикии: футболист такого уровня ещё поиграет и усилит многие команды

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин высказался относительно ухода капитана «Спартака» Георгия Джикии из московского клуба.

«Джикии 30 лет — для центрального защитника это самый расцвет. Нет смысла копаться в причинах ухода. Я так понял, что клуб и Джикия пришли к решению не продлевать контракт. Возможно, он уже с кем-то договорился. Но футболист такого уровня ещё поиграет и усилит многие команды.

Что касается статуса легенды, то я не люблю это слово. Для кого-то слово «легенда» является статусом, но я считаю, что он провёл хороший отрезок в «Спартаке» и многого добился. Джикия хорошо играл и заслуживает таких проводов, какие у него были. По статусу пусть его оценивают болельщики», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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