Назван лучший вратарь Серии А сезона-2023/2024

Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио признан лучшим вратарём чемпионата по итогам итальянской Серии А сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба лиги в соцсети X (ранее Twitter).

26-летний Микеле Ди Грегорио провёл в текущем сезоне итальянской Серии А 34 матча, в которых пропустил 35 мячей, отыграв при этом 14 «сухих» игр. Вратарь выступает за «Монцу» с июля 2022 года, пополнив её состав, перейдя из миланского «Интера».

Напомним, «Монца» за тур до завершения итальянской Серии А сезона-2023/2024 находится на 12-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 45 очков. Заключительную игру розыгрыша чемпионата команда проведёт на выезде с «Ювентусом», она пройдёт сегодня, 25 мая, и начнётся в 19:00 по московскому времени.