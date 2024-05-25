Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван лучший вратарь Серии А сезона-2023/2024

Назван лучший вратарь Серии А сезона-2023/2024
Комментарии

Голкипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио признан лучшим вратарём чемпионата по итогам итальянской Серии А сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба лиги в соцсети X (ранее Twitter).

26-летний Микеле Ди Грегорио провёл в текущем сезоне итальянской Серии А 34 матча, в которых пропустил 35 мячей, отыграв при этом 14 «сухих» игр. Вратарь выступает за «Монцу» с июля 2022 года, пополнив её состав, перейдя из миланского «Интера».

Напомним, «Монца» за тур до завершения итальянской Серии А сезона-2023/2024 находится на 12-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 45 очков. Заключительную игру розыгрыша чемпионата команда проведёт на выезде с «Ювентусом», она пройдёт сегодня, 25 мая, и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Хвича Кварацхелия стал победителем в номинации «Гол месяца» в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android