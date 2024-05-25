Петржела: Личка — везучий тренер, вместе с ним в «Динамо» пришла удача

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возглавляющем московское «Динамо» чешском специалисте Марцеле Личке.

«Личка – везучий тренер. Без везения дважды за сезон обыграть «Зенит» невозможно. Вместе с Личкой в «Динамо» пришла удача, поэтому чемпионами в этом сезоне станут бело-голубые», – приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, команде Лички достаточно сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы выиграть титул. От результата игры «Зенита» с «Ростовом» бело-голубые не зависят. Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России как раз «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. Игра между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.