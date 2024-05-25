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Губернатору Никитину предлагают сократить расходы на «Пари НН» или сменить его руководство

Губернатору Никитину предлагают сократить расходы на «Пари НН» или сменить его руководство
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Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину предлагают сократить расходы на «Пари НН» либо сменить руководство клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Никитина убеждают, что в области есть хоккей и волейбол – и этого достаточно», – добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, «Пари Нижний Новгород» по состоянию на сегодняшний день располагается на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей. В следующей игре внутреннего первенства подопечные Саши Илича встретится с «Крыльями Советов». Игру примет стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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