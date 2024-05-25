Губернатору Никитину предлагают сократить расходы на «Пари НН» или сменить его руководство

Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину предлагают сократить расходы на «Пари НН» либо сменить руководство клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Никитина убеждают, что в области есть хоккей и волейбол – и этого достаточно», – добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, «Пари Нижний Новгород» по состоянию на сегодняшний день располагается на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей. В следующей игре внутреннего первенства подопечные Саши Илича встретится с «Крыльями Советов». Игру примет стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 16:30 по московскому времени.