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Черчесов — кандидат на пост главного тренера «Пари НН», если клуб останется в РПЛ

Черчесов — кандидат на пост главного тренера «Пари НН», если клуб останется в РПЛ
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Руководство «Пари НН» высоко ценит Станислава Черчесова и рассматривает вариант с приглашением тренера в команду, если клуб останется в РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» по состоянию на сегодняшний день располагается на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей. В следующей игре внутреннего первенства подопечные Саши Илича встретится с «Крыльями Советов». Игру примет стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Черчесов занимал должность главного тренера сборной России с 2016 по 2021 год. За этот период под его руководством российская национальная команда провела 57 матчей во всех турнирах, в которых 25 раз одержала победу, 11 раз сыграла вничью и 21 раз потерпела поражение. Последним местом работы 60-летнего специалиста стал «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023 года.

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